В Чернобыльской зоне разгорается масштабный пожар

В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Киевской обл. возник пожар: вблизи города Припять горит травяной настил и лесная подстилка, пишут «Комментарии» со ссылкой на информацию пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило в Главное управление ГосЧС в Киевской обл. в пятницу, 29 июля, в 14:55. Отмечается, что пожар возник отдельными очагами на площади около 3 га, однако распространения огня нет.