Работа мобильных бригад волонтеров в Донецкой области - куда привезут помощь в августе?

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба, продуктовые наборы будут выдаваться мирным жителям в «серой зоне», отдаленных районах на неподконтрольной территории и городах области, где проживает большое количество переселенцев.

«В августе «мобильные» волонтеры Штаба Рината Ахметова планируют доставить и выдать продуктовые наборы более 15 тыс. человек. График выездов составлен таким образом, чтобы за август максимально охватить населенные пункты, в которых сложная ситуация и есть наибольшая потребность в продуктах. В частности мы планируем выезды в Майорск, Жованку, Опытное, Водяное, Кодему, Талаковку, Тельманово, Безыменное. Также в Мариуполь и Димитров, где остается много переселенцев, доставим порядка 1,5 тыс. наборов», ‒ рассказал о планах директор Гуманитарного штаба Александр Вишняков.

Читайте такжеЛетний отдых для детей Донбасса: расширены условия и сроки подачи заявок Далее публикуем графики выездов мобильных бригад в августе 2016 года. Также подробную информацию о выдаче помощи можно узнать на горячей линии Штаба 0800 509 001.

График работы мобильных бригад в августе 2016 года в «серой зоне»: дата приезда, город, район (Донецкая область), сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача, адрес выдачи:

05.08.

Волновахский р-н

Новотроицкое

(пр. Комсомольский, 6)

08.08.

Марьинский р-н

Славное (ул. Трактовая, 2); Березовое (ул. Набережная, 1-а);

Сладкое (ул. Ветеранов); Водяное (ул. Пролетарская)

09.08.

Марьинский р-н

Максимильяновский сельский совет

Максимильяновка (ул. Центральная, 100)

11.08.

Волновахский р-н

Андреевка, Бахчевик, Дружное, Обильное

Андреевка

12.08.

Волновахский р-н (Тельмановский)

Староигнатьевска

(ул. Школьная, 52)

Каменка

(ул. Центральная, 1а)

15.08

Торецк, Кирово

Кирово (ул. Центральная, помещение ДК)

16.08.

Ясиноватский р-н

Розовка, Новобахмутовка

Розовка (ул. Донецкая,1); Новобахмутовка

(ул. Школьная, 2)

18.08.

Бахмутский р-н и саттелит г. Торецк

Отрадовка, Дача, Николаевка 1, Николаевка 2, Курдюмовка, Майорск, Жованка

Отрадовка (ул. Зеленая, 2); Майорск (ул. Кольцова, 7\1); Жованка (ул. Мануильского, 68)

19.08

Володарский р-н, Талаковский совет (Мариуполь)

Кириловка (ул. Мира); Приовражное (ул. Вишневая, 7);

Водяное (ул. Центральная, 3-а);

Талаковка (ул. Соборная, 229);

Гнутово (ул. Центральная, 25)

22.08.

Ясиноватский р-н

Нетайлово,

Невельское,

Северный,

Пески,

Опытное,

Водяное

Нетайлово (ул. Безкоровайная, 2); Невельское (ул. Центральная);

Северный (ул. Центральная, 30);

Водяное (ул. Юбилейная, 21); Опытное (ул. Научная, 21 и ул. Дружбы);

Пески (ул. Олимпийская и ул. Степная)

23.08.

Бахмутский р-н

Кодема,

Вершина,

Веселая Долина

Кодема (ул. Советская, 69); Вершина (одна улица, у здания жилого дома); Веселая Долина (ул. Зеленая, 6\4)

25.08.

Марьинский р-н

Новомихайловка, Парасковеевка

Новомихайловка (ул. Центральная, 64); Парасковеевка (ул. Заречная, 25)

29.08.

сателлиты г. Торецк

Щербиновка, Петровское

Щербиновка

30.08.

Волновахский р-н

Новотроицкое

Новотроицкое (ул. Поктовского, 148)

График работы мобильных бригад в августе 2016 года в городах, где много переселенцев: дата приезда, город, район (Донецкая область), сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача, адрес выдачи:

26.08.

Красноармейский р-н

Мирноград (Димитров),

ул. Ватутина, 20

31.08.

Мариуполь, ул. Куприна, 10

График работы мобильных бригад в августе 2016 года в селах на неподконтрольной территории: дата приезда, город, район (Донецкая область), сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача, адрес выдачи:

01.08.

Тельмановский р-н

с. Старая Ласпа, с. Белокаменка, с. Новоласпа

с. Старая Ласпа

(ул. Ленина, 46)

02.08.

Тельмановский р-н

с. Капланы, с. Таврическое, с. Луково, с. Запорожец, с.Шевченко, с. Петровское, с. Николаевка, с. Григорьевка

с. Луково

(ул. Первомайская, 48)

03.08.

Новоазовский р-н

с. Качкарское, с. М-Качкары, с. Веденское, с.Патриотическое

с. Качкары (ул. Центральная)

04.08.

Новоазовский р-н

с. Приморское, с. Набережное, с. Сосновское, с.Украинское, с.Первомайское

с. Приморское

(ул. Октябрьская)

09.08.

09.08.2016 (вторник)

с. Казацкое, с. Порохня, с. Шевченко

с. Казацкое

(ул. Ленина, 37Б)

10.08.

Новоазовский р-н

с. Хомутово, с. Бессарабка, с. Витава, с. Седово-Васильевка

с. Хомутово

(ул. Ленина, 58а)

11.08.

Новоазовский р-н

с. Самойлово, с. Ванюшкино, с. Клинкино, с. Ковское, с.Щербак

с. Самойлово

(ул. 60 лет Октября, 72)

15.08.

Новоазовский р-н

с. Красноармейское, с. Октябрь, с. Куликово

с. Красноармейское

(ул. Советская, 1)

16.08.

Новоазовский р-н

с. Розы Люксембург, с. Маркино, с. Кузнецы, с. Веселое

с. Розы Люксембург,

(ул. Школьная, 7)

17.08.

Новоазовский р-н

с. Безыменное

с. Безыменное

(ул. Мира, 25)

18.08.

Новоазовский р-н

с. Безыменное

с. Безыменное

(ул. Мира, 25)

23.08.

Тельмановский р-н

с. Мичурино, с. Красный Октябрь, с. Первомайское, с. Новомарьевка

с. Мичурино

(ул. Шевченко, 62)

24.08.

Тельмановский р-н

с.Богдановка, с. Вершиновка, с. Октябрьское, с. Розовка

с. Мичурино

(ул. Шевченко, 62)

25.08.

Новоазовский р-н

с. Саханка, с. Дзержинское, с. Ленинское, с. Заиченко, с.Коминтерново

с. Безыменное

(ул. Мира, 25)

29.08.

Тельмановский р-н

пгт Тельманово, с. Старомарьевка, с. Зерновое

пгт Тельманово

(ул. Ленина, 120)

30.08.

Тельмановский р-н

пгт Тельманово, с. Старомарьевка, с. Зерновое

пгт Тельманово

(ул. Ленина, 120)

31.08.

Тельмановский р-н

пгт Тельманово, с. Старомарьевка, с. Зерновое

пгт Тельманово

(ул. Ленина, 120)