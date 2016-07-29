Работа мобильных бригад волонтеров в Донецкой области - куда привезут помощь в августе?
Гуманитарную помощь для жителей 100 населенных пунктов Донецкой области планируют доставить в августе мобильные бригады Штаба Рината Ахметова.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба, продуктовые наборы будут выдаваться мирным жителям в «серой зоне», отдаленных районах на неподконтрольной территории и городах области, где проживает большое количество переселенцев.
«В августе «мобильные» волонтеры Штаба Рината Ахметова планируют доставить и выдать продуктовые наборы более 15 тыс. человек. График выездов составлен таким образом, чтобы за август максимально охватить населенные пункты, в которых сложная ситуация и есть наибольшая потребность в продуктах. В частности мы планируем выезды в Майорск, Жованку, Опытное, Водяное, Кодему, Талаковку, Тельманово, Безыменное. Также в Мариуполь и Димитров, где остается много переселенцев, доставим порядка 1,5 тыс. наборов», ‒ рассказал о планах директор Гуманитарного штаба Александр Вишняков.
Читайте такжеЛетний отдых для детей Донбасса: расширены условия и сроки подачи заявок Далее публикуем графики выездов мобильных бригад в августе 2016 года. Также подробную информацию о выдаче помощи можно узнать на горячей линии Штаба 0800 509 001.
График работы мобильных бригад в августе 2016 года в «серой зоне»: дата приезда, город, район (Донецкая область), сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача, адрес выдачи:
05.08.
Волновахский р-н
Новотроицкое
(пр. Комсомольский, 6)
08.08.
Марьинский р-н
Славное (ул. Трактовая, 2); Березовое (ул. Набережная, 1-а);
Сладкое (ул. Ветеранов); Водяное (ул. Пролетарская)
09.08.
Марьинский р-н
Максимильяновский сельский совет
Максимильяновка (ул. Центральная, 100)
11.08.
Волновахский р-н
Андреевка, Бахчевик, Дружное, Обильное
Андреевка
12.08.
Волновахский р-н (Тельмановский)
Староигнатьевска
(ул. Школьная, 52)
Каменка
(ул. Центральная, 1а)
15.08
Торецк, Кирово
Кирово (ул. Центральная, помещение ДК)
16.08.
Ясиноватский р-н
Розовка, Новобахмутовка
Розовка (ул. Донецкая,1); Новобахмутовка
(ул. Школьная, 2)
18.08.
Бахмутский р-н и саттелит г. Торецк
Отрадовка, Дача, Николаевка 1, Николаевка 2, Курдюмовка, Майорск, Жованка
Отрадовка (ул. Зеленая, 2); Майорск (ул. Кольцова, 7\1); Жованка (ул. Мануильского, 68)
19.08
Володарский р-н, Талаковский совет (Мариуполь)
Кириловка (ул. Мира); Приовражное (ул. Вишневая, 7);
Водяное (ул. Центральная, 3-а);
Талаковка (ул. Соборная, 229);
Гнутово (ул. Центральная, 25)
22.08.
Ясиноватский р-н
Нетайлово,
Невельское,
Северный,
Пески,
Опытное,
Водяное
Нетайлово (ул. Безкоровайная, 2); Невельское (ул. Центральная);
Северный (ул. Центральная, 30);
Водяное (ул. Юбилейная, 21); Опытное (ул. Научная, 21 и ул. Дружбы);
Пески (ул. Олимпийская и ул. Степная)
23.08.
Бахмутский р-н
Кодема,
Вершина,
Веселая Долина
Кодема (ул. Советская, 69); Вершина (одна улица, у здания жилого дома); Веселая Долина (ул. Зеленая, 6\4)
25.08.
Марьинский р-н
Новомихайловка, Парасковеевка
Новомихайловка (ул. Центральная, 64); Парасковеевка (ул. Заречная, 25)
29.08.
сателлиты г. Торецк
Щербиновка, Петровское
Щербиновка
30.08.
Волновахский р-н
Новотроицкое
Новотроицкое (ул. Поктовского, 148)
График работы мобильных бригад в августе 2016 года в городах, где много переселенцев: дата приезда, город, район (Донецкая область), сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача, адрес выдачи:
26.08.
Красноармейский р-н
Мирноград (Димитров),
ул. Ватутина, 20
31.08.
Мариуполь, ул. Куприна, 10
График работы мобильных бригад в августе 2016 года в селах на неподконтрольной территории: дата приезда, город, район (Донецкая область), сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача, адрес выдачи:
01.08.
Тельмановский р-н
с. Старая Ласпа, с. Белокаменка, с. Новоласпа
с. Старая Ласпа
(ул. Ленина, 46)
02.08.
Тельмановский р-н
с. Капланы, с. Таврическое, с. Луково, с. Запорожец, с.Шевченко, с. Петровское, с. Николаевка, с. Григорьевка
с. Луково
(ул. Первомайская, 48)
03.08.
Новоазовский р-н
с. Качкарское, с. М-Качкары, с. Веденское, с.Патриотическое
с. Качкары (ул. Центральная)
04.08.
Новоазовский р-н
с. Приморское, с. Набережное, с. Сосновское, с.Украинское, с.Первомайское
с. Приморское
(ул. Октябрьская)
09.08.
09.08.2016 (вторник)
с. Казацкое, с. Порохня, с. Шевченко
с. Казацкое
(ул. Ленина, 37Б)
10.08.
Новоазовский р-н
с. Хомутово, с. Бессарабка, с. Витава, с. Седово-Васильевка
с. Хомутово
(ул. Ленина, 58а)
11.08.
Новоазовский р-н
с. Самойлово, с. Ванюшкино, с. Клинкино, с. Ковское, с.Щербак
с. Самойлово
(ул. 60 лет Октября, 72)
15.08.
Новоазовский р-н
с. Красноармейское, с. Октябрь, с. Куликово
с. Красноармейское
(ул. Советская, 1)
16.08.
Новоазовский р-н
с. Розы Люксембург, с. Маркино, с. Кузнецы, с. Веселое
с. Розы Люксембург,
(ул. Школьная, 7)
17.08.
Новоазовский р-н
с. Безыменное
с. Безыменное
(ул. Мира, 25)
18.08.
Новоазовский р-н
с. Безыменное
с. Безыменное
(ул. Мира, 25)
23.08.
Тельмановский р-н
с. Мичурино, с. Красный Октябрь, с. Первомайское, с. Новомарьевка
с. Мичурино
(ул. Шевченко, 62)
24.08.
Тельмановский р-н
с.Богдановка, с. Вершиновка, с. Октябрьское, с. Розовка
с. Мичурино
(ул. Шевченко, 62)
25.08.
Новоазовский р-н
с. Саханка, с. Дзержинское, с. Ленинское, с. Заиченко, с.Коминтерново
с. Безыменное
(ул. Мира, 25)
29.08.
Тельмановский р-н
пгт Тельманово, с. Старомарьевка, с. Зерновое
пгт Тельманово
(ул. Ленина, 120)
30.08.
Тельмановский р-н
пгт Тельманово, с. Старомарьевка, с. Зерновое
пгт Тельманово
(ул. Ленина, 120)
31.08.
Тельмановский р-н
пгт Тельманово, с. Старомарьевка, с. Зерновое
пгт Тельманово
(ул. Ленина, 120)