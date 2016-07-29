Из-за жары в Киеве будет сохраняться высокая пожарная опасность
15:43, 29 июля 2016Новости регионов
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Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем.
Из-за жары с 30 июля по 1 августа в Киеве будет сохраняться высокая пожарная опасность / Фото: УНИАН
С 30 июля по 1 августа в Киеве ожидается преимущественно высокая (4-го класса) пожарная опасность.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА.
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