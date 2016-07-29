Уровень формальдегида в Киеве превышен в несколько раз: признаки отравления

По состоянию на 29 июля в Киеве сохраняется слабый ветер, высокая относительная влажность воздуха, вертикальное распределение температуры в приземном слое воздуха препятствует перемешиванию воздушных масс.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"При такой ситуации наблюдается ухудшение метеорологической дальности видимости, образования локальных приземных туманов, рост уровней загрязнения атмосферы, которые превышают предельно допустимые концентрации по оксиду углерода в 1-2 раза, по диоксину азота в 2 - 5 раз, по формальдегиду в 2-4 раза", - говорится в сообщении.

Такие метеорологические условия сохранятся в Киеве до конца суток. Напомним, 29 июля в Киеве воздух прогреется до +32°, осадков не ожидается.

Формальдегид (метаналь, муравьиный альдегид) (от лат. formica — муравей) — химическое вещество с формулой H2CO, простейший из альдегидов, первый член гомологического ряда алифатических альдегидов. Чистый мономерный формальдегид при обычных условиях является бесцветным газом с характерным резким запахом. Довольно хорошо растворяется в протонных растворителях (вода, спирты). Соединение способно образовываться в естественных условиях, в частности при фотохимическом окислении метана абометанола, при атмосферном давлении и при отсутствии катализаторов.

Формальдегид — раздражающий газ, вызывает дегенеративные процессы в паренхиматозных органах, сенсибилизирует кожу. При работе с ним для индивидуальной защиты следует применять фильтрующий промышленный противогаз марки А и герметичные защитные очки.

Для острого отравления характерны раздражение слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей, слезотечение, резь в глазах, першение в горле, насморк, чихание и кашель, боль и чувство давления в груди, одышка, удушье. Одновременно нарастает общая слабость, потливость, головная боль, головокружение, чувство страха, неустойчивая походка, судороги, носовые кровотечения. В ночное время кашель и одышка усиливаются.

Хроническое отравление формальдегидом может проявляться в расстройствах чувствительности к тактильным, болевым и температурным раздражениям, часто ограничиваются одной стороной тела; в расстройствах потоотделения (повышенная потливость одной, чаще правой половины тела). Отмечается зуд, легкая гиперемия и инфильтрация, далее – высыпания везикул. Возникает возбуждение, дрожь, расстройства зрения, отсутствие аппетита, прогрессирующая потеря веса - похудание, слабость, головные боли, сердцебиение, бессонница. Формальдегид вызывает дегенеративные процессы в печени, почках, сенсибилизирует кожу, оказывает сильное влияние не центральную нервную систему, особенно на зрительные бугры.

У работников на производстве формальдегидных смол (в воздухе содержится формальдегид с парами фенола и иногда аммиака) наблюдаются тяжелые заболевания кожи аллергического характера с резким отеком лица, кожи кистей, предплечий, век. Заболевание сопровождается зудом. При длительном воздействии формальдегид может вызвать возникновение рака носоглотки.

Первая помощь.

По показаниям проводят ингаляцию кислорода, дают сердечные средства, стимуляторы дыхания (коразол, бемегрид, лобелин, цититон), успокаивающие (настойка валерианы). При раздражении слизистых дыхательных путей – щелочные или масляные ингаляции. При болезненном кашле следует применять кодеин, либексин. При попадании через рот – немедленное промывание желудка 3 % раствором карбоната или ацетата натрия или 3% раствором карбоната аммония. Рекомендуется выпить сырые яйца, молоко, солевые слабительные. При попадании раствора формальдегида на кожу – немедленное обмывание водой или 5 % раствором нашатырного спирта.