В Харькове в подпольном цеху изготавливали фальсифицированный растворимый кофе

В Харькове правоохранители пресекли работу подпольного цеха по изготовлению фальсифицированного кофе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Артура Оганнисяна, цех обнаружили сегодня, 28 июля, работники прокуратуры, налоговой и оперативники Управления внутренней безопасности Главного управления Нацполиции в области.

По данным Оганнисяна, установлено, что группой лиц организовано незаконное изготовление и последующая продажа растворимого кофе, качество которого не соответствует стандартам, заявленным настоящими компаниями-производителями. По предварительным данным, подпольщики уклонились от уплаты налогов на сумму болеше 3 млн грн.

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В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Проверяется имеющаяся информация о причастности к указанной незаконной деятельности действующего сотрудника патрульной полиции.