В Житомирской области задержали женщину, наладившую канал поставки метадона

В Житомирской области полиция задержала женщину, которая наладила канал поставки синтетического наркотика - метадона в регион.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе СБУ в области, правоохранители установили, что организаторы наркобизнеса, жители Запорожья, получали метадон из-за границы и прятали его в брусках мыла. Через одну из служб почтовой доставки они переправляли наркотик дилерам в другие регионы Украины.

В Житомире товар получала местная жительница и сбывала местным наркозависимым. Сколько именно было реализовано метадона, сейчас устанавливает следствие. Среди ее клиентов были и заключенные одной из колоний. Проверяется информация о причастности к передаче метадона работников пенитенциарной службы.

Сотрудники СБУ задержали наркодилера 26 июля после получения посылки с метадоном, стоимость которого сейчас устанавливает экспертиза.

В Запорожье правоохранители на этой неделе также задержали двух организаторов этого наркобизнеса, сообщников житомирянки. Во время обыска по месту их проживания было обнаружено оборудование для фасовки метадона и подготовленные бруски мыла.

Читайте такжеНаркотики влияют на моральные суждения людейКак рассказали УНИАН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, житомирянке сегодня сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), что предусматривает наказание лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

В отношении организаторов наркобизнеса продолжаются соответствующие процессуальные действия.

Продолжается досудебное расследование.