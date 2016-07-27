В Одесской области зафиксирован случай заболевания АЧС

В Савранском районе Одесской области в частном хозяйстве зафиксирован случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС).

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госпродпотребслужбы в области, гибель свиней зарегистрирована 25 июля в частном подсобном хозяйстве гражданина в райцентре Саврань.

По информации управления, при исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (Киев) 26 июля установлен диагноз - африканская чума свиней.

По предварительным данным, в хозяйствах населения пгт Саврань содержится около 2 тыс. свиней. В настоящее время в очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Читайте такжеВ Черниговской области в зоне вспышки АЧС введен карантин С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Савранский райгосадминистрации, решением которой утвержден план ликвидации АЧС, определены границы эпизоотического очага, зона защиты и надзора.

Как сообщал УНИАН, с начала 2016 года в Одесской области было зарегистрировано 3 случая заболевания АЧС в Раздельнянском и Овидиопольском районах.