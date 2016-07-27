В Киеве в воздухе накопились и удерживаются вредные примеси

По состоянию на сегодняшний день, 27 июля, в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории уровень загрязнения диоксидом азота за минувшие сутки достиг 4-5 среднесуточных ПДК (предельно-допустимая концентрация) и формальдегидом 3-4 ПДК. Это районы Бессарабской и Московской площадей, улиц Довженко, Попудренко, Каунасской; проспектов Победы, Оболонского; бульвара Леси Украинки», - говорится в сообщении.

Читайте такжеОбъяснили происхождение дымки над КиевомВ ГСЧС также отмечают, что неблагоприятные метеорологические условия (жаркий характер погоды, слабый ветер в приземном слое), по прогнозу Гидрометцентра, будут оставаться в Киеве до 31 июля.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в последние дни наблюдается белая дымка. В Госпродпотребслужбе объяснили, что это вызвано метеорологическими условиями – высоким температурным режимом, отсутствием продолжительных осадков и ветра.