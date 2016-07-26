В донецких больницах из-за нехватки медикаментов умерли 9 оккупантов

В больницах во временно оккупированном Донецке из-за нехватки медикаментов и ненадлежащей медицинской помощи умерли 9 российских оккупантов.

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в Facebook.

"Ввиду потери мотивации дальнейшего участия в боевых действиях на временно оккупированных территориях востока Украины и неудовлетворительного обеспечения, в том числе медицинского, резко увеличивается количество военнослужащих соединений и частей 1-го армейского корпуса (Донецк) вооруженных сил РФ, которые пытаются избежать направления на передовую", - говорится в сообщении.

"С 22 по 25 июля в двух городских клинических больницах Донецка умерло от нехватки медикаментов и ненадлежащей медицинской помощи девять и значительно ухудшилось состояние еще сорока восьми военнослужащих 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка), 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) и отдельного разведывательного батальона 1 армейского корпуса вооруженных сил РФ, которые получили тяжелые ранения на Славянском и Донецком направлениях. Сказанное вызвало открытое недовольство личного состава на передовой и единичные попытки самостоятельно покинуть передовые позиции", - утверждается в сообщении.

Также отмечается, что 25 июля командованием 1-го армейского корпуса (Донецк) ВС РФ принято решение об отзыве из отпусков военнослужащих всех категорий с прибытием их в свои подразделения до 30 июля.

Читайте такжеЖитель Донецка пытался перевезти через линию соприкосновения медизделия "Такое решение командования корпуса негативно повлияло на морально-психологическое состояние личного состава 3 (Горловка) и 5 (Макеевка) отдельных мотострелковых бригад, который, опасаясь развертывания активных боевых действий, пытается избежать направления на передовые позиции, в том числе путем фиктивного оформления больничных листов или направления сообщений о временной невозможности возвращения с территории России, учитывая семейные обстоятельства, сезонные проблемы с проездными документами и прочее", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным разведки, за минувшие сутки на Донбассе уничтожено 11 оккупантов.