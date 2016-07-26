В Черниговской области причиной отравления детей в детсаду стал ротавирус

В Черниговской области причиной отравления детей в детском саду стала ротавирусная инфекция.

Об этом УНИАН сообщили в управлении Госсанэпидслужбы в области.

Согласно сообщению, у госпитализированных детей выявлен ротавирус, что подтверждено лабораторными исследованиями. Ход их заболевания - средней тяжести, всем назначено и предоставляется необходимое лечение.

Работники СЭС провели обследование по месту посещения дошкольного учреждения и проживания больных, отобраны пробы для проведения лабораторных исследований, установлен ежедневный мониторинг за состоянием здоровья всех, кто контактировал с заболевшими детьми. Кроме того, проведена дезинфекция в детском саду и в местах проживания детей.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели в инфекционное отделение Нежинской центральной городской больницы с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" были госпитализированы 6 детей, воспитанников нежинского ДУЗ №7.

Читайте такжеВ Краматорске малыши в детсаду отравились "Белизной"Справка УНИАН. Ротавирусная инфекция - острое вирусное заболевание, характеризующееся расстройствами пищеварительной системы, слабостью, повышением температуры тела. В то же время у большинства больных появляется насморк, покраснение в горле, боль при глотании. Многолетние наблюдения выявили, что наиболее крупные вспышки заболевания возникают во время или после эпидемии гриппа, за что ротавирусное заболевание получило неофициальное название «кишечный грипп». Источником ротавирусов является больной человек - передача вируса происходит во время прямого контакта, через предметы, пищу, воду.