В Измаиле количество отравившихся шаурмой увеличилось до 88 человек

В городе Измаиле Одесской области количество отравившихся шаурмой увеличилось до 88 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпродпотребслужбы, по состоянию на 25 июля, в больнице на лечении находятся 88 человек, в числе которых 16 детей.

Читайте такжеВ Одесской области проверяют заведения по продаже шаурмы, пирожков, хот-договКак сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко в эфире одной из радиостанций, ситуация в городе локализована.

«В наши лечебные учреждения поступило с начала вспышки кишечной инфекции 88 человек, из которых 16 - дети. Можно считать, что ситуация локализована и все, кто употреблял шаурму, а это более 100 порций, находится в больнице… Надеемся, что в пятницу будут выписываться первые больные», - сказал Абрамченко.

Как сообщал УНИАН, по сообщению пресс-службы Госпродпотребслужбы, по состоянию на 23 июля, на лечении в инфекционной больнице находились 86 больных.

У 43-х подтвержден диагноз сальмонеллез (salmonella blegdam).

Читайте такжеВ измаильском кафе, где отравились 86 людей, не было элементарных гигиенических условий В ходе оперативно проведенного эпидрасследования, которое началось 19 июля после получения первого сообщения о заболевании, установлено, что причиной вспышки стало употребление шаурмы, изготовленной в кафе First food, которое в настоящее время уже закрыто.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.