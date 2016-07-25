В измаильском кафе, где отравились 86 людей, не было элементарных гигиенических условий

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Госпродпотребслужбы относительно информации о вспышке сальмонеллеза, связанной с употреблением шаурмы в Измаиле.

Отмечается, что по состоянию на 23 июля на лечении в инфекционной больнице находились 86 больных, в том числе 15 детей. У 43-х подтвержден диагноз сальмонеллез (salmonella blegdam).

Согласно сообщению, в ходе оперативно проведенного эпидрасследования, которое началось 19 июля после получения первого сообщения о заболевании среди людей, установлено, что «причиной вспышки стало употребление шаурмы, изготовленной в кафе First food».

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В результате санэпидобследования кафе, проведенного специалистами управления Госпродпотребслужбы, было установлено, что его эксплуатация осуществлялась самовольно без разрешительных документов, с грубыми нарушениями санитарного законодательства при отсутствии горячей проточной воды и элементарных гигиенических условий для приготовления продукции, отметили в ведомстве.

С целью недопущения распространения вспышки кишечных инфекций 20 июля была «приостановлена эксплуатация кафе First food с демонтажем технологического оборудования».

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Кроме того, были проведены рейдовые обследования 12 заведений общественного питания по реализации шаурмы, хот-догов, пирожков, в которых выявлены нарушения санитарного законодательства, в связи с чем эксплуатация всех учреждений прекращена.

Также отмечается, что бактериологические исследования пищевых продуктов, воды питьевой, смывов, отобранных в очаге сальмонеллеза (кафе First food) и в проверенных учреждениях общественного питания, продолжаются.

Главным управлением Госпродпотребслужбы в Одесской области развернута широкая санитарно-просветительная работа среди населения города Измаил и области по вопросам профилактики кишечных инфекций и пищевых отравлений с предоставлением профилактических рекомендаций по соблюдению гигиенических требований при покупке, хранении и употреблении продуктов питания, недопущению употребления готовых блюд из сети мелкорозничной торговли, где нет элементарных гигиенических условий.