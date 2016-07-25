Львовщина: 8-летняя девочка попала у реанимацию после укуса змеи
11:54, 25 июля 2016Новости регионов
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Во Львовской области 8-летний ребенок из-за укуса змеи попал в больницу.
Состояние ребенка – средней тяжести / Фото: УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.
Инцидент произошел накануне. Малолетнюю жительницу села Довжки Сколевского района во время прогулки в лесу, вблизи села, в правую ногу укусила змея.
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Сейчас пострадавшая находится в реанимационном отделении Сколевской районной больницы. Состояние ребенка – средней тяжести.
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