На Житомирщине женщина после укуса гадюки попала в больницу

09:13, 25 июля 2016
Новости регионов
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На Житомирщине женщина после укуса гадюки попала в больницу.

Фото: УНІАН

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области, случай произошел 23 июля вблизи города Овруч.

59-летнюю женщину гадюка укусила во время сбора ягод в лесу. Женщину госпитализировали в Овручскую районную больницу.

Всего с начала года в Житомирской области это уже 11 случай укусов людей змеями.

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