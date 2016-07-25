На Житомирщине женщина после укуса гадюки попала в больницу.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области, случай произошел 23 июля вблизи города Овруч.

59-летнюю женщину гадюка укусила во время сбора ягод в лесу. Женщину госпитализировали в Овручскую районную больницу.

Всего с начала года в Житомирской области это уже 11 случай укусов людей змеями.