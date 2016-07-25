В Ривне убили врача восточной медицины

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ривненской области, в настоящее время установлено, что погибший был врачом восточной медицины и в основном специализировался на лечении алкозависимых. Офис-квартира, где доктор принимал пациентов, находится на первом этаже многоэтажки на центральной улице Ривне.

Вечером 23 июля 43-летний житель областного центра, который страдает из-за болей в спине, вместе с женой пришел к врачу на процедуры. В 21.30, врач, несмотря на позднее время, предложил подвезти пациента домой. Супруги вышли на улицу подождать врача, но, когда тот долго не появлялся, пациент пошел искать его в офис, где и обнаружил мертвым.

Эксперты на теле погибшего обнаружили четыре колотые раны шеи.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские проводят следственные и розыскные действия с целью установления личности преступника.