В Николаеве из-за высокого уровня кишечной палочки запрещено купание в Южном Буге

В Николаеве введен запрет на купание в реке Южный Буг из-за высокого уровня кишечной палочки в воде.

Как сообщили УНИАН 22 июля в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета, запрет введен городской администрацией из-за существования угрозы для здоровья отдыхающих.

Согласно сообщению, в июле 2016 года ГУ "Николаевский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины" были проведены лабораторные исследования проб воды, отобранных с пляжей города, по микробиологическим показателям.

Читайте такжеВ Одессе снят запрет на купание на всех пляжахВ результате исследований патогенных микроорганизмов не выявлено, но показатели индекса ЛКП (лактозоположительных кишечных палочек) превышали нормативные показатели: для пляжа "Стрелка" — до 26 раз, для пляжа "Чайка" - до 4,8 раза, в районе зон отдыха "Намыв" - почти в 42 раза и "Яхт-клуб" - до 48 раз.

Запрет на купание в реке будет действовать до улучшения уровня эпидемической безопасности, отмечается в информации горсовета.