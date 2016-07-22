В Донецкой области ветврач требовал деньги за оформление свидетельства на реализацию мяса

Органы прокуратуры Донецкой области продолжают искоренять факты незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность со стороны правоохранительных и контролирующих органов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, прокуратура Донецкой области совместно с СБУ задержала заведующего одной из ветеринарных клиник в Марьинском районе при получении неправомерной выгоды.

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21 июля чиновника разоблачили во время получения очередной части взятки в сумме 2200 грн, денежные средства изъяты.

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Следственные действия продолжаются.