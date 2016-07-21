В Одесской области проверяют заведения по продаже шаурмы, пирожков, хот-догов

В Одесской области полиция открыла уголовное производство по факту массового отравления шаурмой в Измаиле.

Как сообщили УНИАН в Измаильском отделе полиции, 20 июля около 17.05 в дежурную часть Измаильского отдела полиции поступило сообщение о том, что в инфекционную больницу города Измаила за врачебной помощью с симптомами пищевой токсикоинфекции и острой кишечной инфекции обратились 41 человек, из которых 9 детей и 32 взрослых.

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«Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия было установлено, что все госпитализированные граждане купили в одном из заведений города шаурму», - сказали в отделе.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в эфире одного из телеканалов мэр города Измаила Одесской области Андрей Абрамченко сообщил, что в больницу за помощью обратилось 63 человека. Все пострадавшие, по предварительным данным, питались в фастфуде First Food и отравились шаурмой.