В Измаиле опять массовая вспышка пищевого отравления

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 20 июля в инфекционное отделение больницы Измаила с предварительным диагнозом «пищевая токсическая инфекция» госпитализированы 50 человек (из них 13 детей). Все пострадавшие, по предварительным данным, питались в фастфуде First Food и отравились шаурмой.

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Течение заболевания госпитализированных – средней и легкой степени тяжести. Специалистами СЭС осуществляется комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

В свою очередь городской голова Измаила Андрей Абрамченко на своей странице в Facebook написал: «Кафе работает, не имея соответствующего пакета документов, о чем соответствующие службы аппарата исполкома неоднократно сообщали и в санэпидслужбу, и в прокуратуру».