В Одессу доставили 10 раненых бойцов АТО

Как сообщил УНИАН информированный источник в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона (Одесса), в данное учреждение вчера доставили порядка 15 военнослужащих, прибывших самолетом. Из них 10 – раненые, остальные – терапевтические больные.

«У всех десятерых в основном минно-взрывные ранения, трое – в очень тяжелом состоянии, они сразу помещены в реанимацию. У них травматическая ампутация конечностей, повреждения глаз», - отметил собеседник агентства.

В основном все прибывшие бойцы получили ранения в районе населенных пунктов Авдеевка и Пески.

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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики 78 раз открывали огонь по подразделениям сил АТО. В результате погибли 7 украинских военнослужащих, еще 14 были ранены.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заверил, что реакция на гибель украинских военных в зоне АТО будет адекватной.