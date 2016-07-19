Летний отдых для детей Донбасса: расширены условия и сроки подачи заявок

До 22 июля 2016 года продлен прием заявок на бесплатный летний отдых для детей из Донецкой области, которые проживают в «серой зоне» и на неподконтрольной Украине территории. Также увеличены возрастные рамки – принять участие в отдыхе на море могут дети от 8 до 14 лет, сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

«На горячую линию поступает много звонков от семей из зоны боевых действий с детками старше 12 лет. У многих нет финансовой возможности обеспечить своим детям летний отдых. Штаб принял решение увеличить возрастной порог участников программы до 14 лет, чтобы максимальное количество желающих смогли отдохнуть и оздоровиться. На сегодняшний день в Штаб поступило уже более 450 заявок», – рассказала Ирина Темерко, руководитель направления «Адресная помощь» Гуманитарного штаба.

В программе «Мирное лето – детям Донбасса» могут принять участие дети в возрасте 8-14 лет, проживающие на неподконтрольной территории и в «серой зоне» Донецкой области. Приоритет будет отдаваться тем детям, которые в прошлом году не участвовали в программе, а также детям из многодетных или неполных семей.

В рамках программы будут открыты 2 смены в лагере «Альбатрос» (пос. Стрелковое, Херсонская область) с 1 по 14 августа и с 15 по 28 августа, во время которых смогут отдохнуть 300 детей. И 1 смена в лагере «Солнечный» в центре курортной зоны Святогорска, с 1 по 14 августа, для 200 детей.

Читайте такжеШтаб Ахметова запускает программу отдыха "Мирное лето – детям Донбасса – 2016"Проезд к местам отдыха родители оплачивают самостоятельно. Пребывание в оздоровительных лагерях осуществляется полностью за счет Гуманитарного штаба.

Кроме масштабной развлекательной программы в лагерях будут работать 2 команды психологов, прошедших в прошлом году обучение от Штаба Ахметова по курсу «Травма войны». Психологи будут проводить занятия и консультации, направленные на стабилизацию и улучшение психоэмоционального состояния ребенка, снижение тревожности, развитие навыков коммуникации.

До 22 июля подать заявку на участие ребенка можно на горячую линию Штаба Рината Ахметова 0800 509 001 или электронную почту helpdonbass@fdu.org.ua (обязательно указав тему письма ЛЕТО2016).