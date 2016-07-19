Тернопольщина: в результате поражения током погиб 21-летний парень

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, ЧП произошло 18 июля поздно вечером на территории недействующей котельной в Гусятине.

Установлено, что четверо юношей решили переждать в котельной сильный дождь. Один из них задел в помещении оголенный провод и его ударило током. Ребята вызвали скорую, однако медики спасти пострадавшего не смогли.

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По информации правоохранителей, в недействующем помещении находится 6-7 щитков, оказалось, что один из них был под напряжением.

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).