Ветеринары зафиксировали вспышку АЧС в Сумской области

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

«15 июля 2016 года зарегистрирована гибель 3 свиней из 56, которые содержались в хозяйстве ФЛП «Бондаренко В.М.», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что диагноз АЧС был установлен по результатам лабораторного исследования тканей погибших животных. В хозяйстве был проведен вынужденный забой оставшихся свиней бескровным методом для недопущения распространения заболевания.

На данный момент проводятся мероприятия по локализации возбудителя АЧС.

В пресс-службе сообщили, что на 18 июля осталось 5 неблагополучных по АЧС пунктов в Сумской, Николаевской, Черниговской, Черкасской и Черновицкой областях.

Справка УНИАН. По данным из открытых источников, кроме указанного случая, с начала 2016 года в Украине зарегистрировано 14 вспышек АЧС, в том числе в Полтавской и Одесской областях – по три, в Черкасской, Житомирской, Сумской, Кировоградской, Хмельницкой, Николаевской, Черновицкой и Черниговской – по одной.

В 2015 году на территории Украины было зафиксировано 40 случаев АЧС в девяти областях: в Черниговской – 13 вспышек, в Киевской и Сумской – по 6, в Полтавской – 5, в Николаевской – 4, в Ривненской и Одесской – по два, в Житомирской и в Черкасской – по одному случаю. При этом 5 из этих вспышек произошли в дикой природе.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.