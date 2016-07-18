В Киеве объявлено штормовое предупреждение

В Киеве на 18-19 июля объявлено штормовое предупреждение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, вечером 18 июля и в течение 19 июля в Киеве ожидаются сложные погодные условия: грозы, местами град. Порывы ветра будут достигать 17-22 м/с, вечером 18 июля и ночью 19 июля ожидаются сильные ливни.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть осторожными на автодорогах столицы.