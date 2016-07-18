На Львовщине от отравления грибами умер 42-летний мужчина

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области, в Турковское отделение полиции 16 июля поступило сообщение о том, что в реанимационном отделении районной больницы скончался 42-летний житель села Нижняя Яблонька, который был доставлен в медицинское учреждение с диагнозом «отравление грибами».

Все обстоятельства происшествия выясняются.

По информации департамента гражданской защиты Львовской ОГА, еще одного пострадавшего – 47-летнего жителя села Воля-Блажевская Самборского района с диагнозом «отравление грибами» в состоянии средней тяжести госпитализировали в Самборскую районную больницу.