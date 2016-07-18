На Львовщине от отравления грибами умер 42-летний мужчина
08:37, 18 июля 2016Новости регионов
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Во Львовской области от отравления грибами умер 42-летний мужчина.
В реанимации скончался 42-летний житель села Нижняя Яблонька, которого доставили с диагнозом «отравление грибами» / Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области, в Турковское отделение полиции 16 июля поступило сообщение о том, что в реанимационном отделении районной больницы скончался 42-летний житель села Нижняя Яблонька, который был доставлен в медицинское учреждение с диагнозом «отравление грибами».
Все обстоятельства происшествия выясняются.
По информации департамента гражданской защиты Львовской ОГА, еще одного пострадавшего – 47-летнего жителя села Воля-Блажевская Самборского района с диагнозом «отравление грибами» в состоянии средней тяжести госпитализировали в Самборскую районную больницу.
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