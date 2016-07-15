На Закарпатье госпитализированы уже 16 детей, которые заболели во время турпохода

В Закарпатской области госпитализированы уже 16 детей из Днепра, которые заболели во время турпохода в горы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, по состоянию на 6 часов утра 15 июля в Раховскую районную больницу госпитализированы и находятся в стационаре инфекционного отделения 16 жителей г. Днепр.

«Вечером 14 июля туристическая группа вышла к с. Квасы Раховского района. Во время осмотра медиками остальных участников похода были выявлены схожие симптомы и госпитализированы еще три человека», - добавили в УГСЧС.

Читайте такжеНа Закарпатье выясняют обстоятельства госпитализации детей из ДнепраПо данным спасателей, состояние госпитализированных удовлетворительное.

Обстоятельства данного происшествия выясняются.

Как сообщал УНИАН, 14 июля председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль на своем официальном сайте сообщил, что в Раховском районе во время туристического похода в горы заболела группа детей, приехавших на отдых из Днепра. По его данным, дети отравились, поужинав продуктами, купленными накануне на рынке. Всего в группе 39 школьников подросткового возраста в сопровождении взрослых.

В Управлении ГСЧС в Закарпатской области сообщили, что с жалобами на недомогание к спасателям обратились 15 детей, однако госпитализировали только 13.

Читайте такжеЗакарпатье: дети заболели во время похода в горы, поужинав продуктами с рынкаПозже в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Закарпатской области сообщили, что правоохранители устанавливают обстоятельства госпитализации в инфекционное отделение Раховской районной больницы 13 детей из кружка «Туризм» в возрасте от 12 до 16 лет, которые отдыхали на Закарпатье в палаточном городке.

«Установлено, что дети поступили на лечение с диагнозом «тепловой удар», - уточнили в отделе коммуникации.

Также, по данным полиции, Раховская санэпидемстанция провела проверку и установила, что дети заболели не из-за некачественных продуктов.