В Одесской области перевернулся автобус: в больницу доставлены 24 человека

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 24 человека доставлены на обследование в больницу, из них

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 24 человека доставлены на обследование в больницу, из них 10 человек в тяжелом и среднем состоянии госпитализированы», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о госпитализации 14 пострадавших в ДТП.

Напомним, 14 июля в Беляевском районе на 17-м километре автодороги Одесса-Рени произошло столкновение двух легковых автомобилей Opel Combo, Chevrolet Aveo и рейсового автобуса «Эталон». В результате ДТП рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся на бок. В автобусе было около 40 человек.