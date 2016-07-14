Закарпатье: дети заболели во время похода в горы, поужинав продуктами с рынка

Об этом сегодня сообщил на своем официальном сайте председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

Как говорится в сообщении, 39 школьников подросткового возраста в сопровождении взрослых 13 июля приехали на поезде из Днепра в Ивано-Франковск, после чего совершили пеший переход на территорию Закарпатья и остановились на ночевку в палатках между горами Переспил и Старая неподалеку села Белин Раховского района.

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По данным Москаля, перед ночевкой дети ужинали продуктами, купленными накануне в Ивано-Франковске на рынке.

Под утро четверга семерым из них стало плохо – появилась рвота, расстройство желудка. Воспитатели срочно связались с сотрудниками Раховского отдела государственной службы по чрезвычайным ситуациям и попросили помощи.

Москаль добавляет, что пока спасатели прибыли на место, плохо стало уже 15 детям в возрасте от 11 до 13 лет.

«По состоянию на 10:15 детей транспортируют в Раховскую районную больницу. Другая группа школьников, в которой нет проблем со здоровьем, своим ходом в сопровождении воспитателей отправилась в с.Квасы», - уточнил председатель Закарпатской ОГА.

Москаль также сообщает, что врачи Раховской больницы готовы к приему и оказанию всей необходимой помощи детям, у которых, по предварительным данным, расстройство здоровья связано с употреблением некачественной пищи.

Ситуация находится под контролем местной власти, спасателей и медицинских служб, добавляет председатель ОГА.