Волынь: из-за кишечной инфекции госпитализированы отдыхающие, среди них иностранцы

Как сообщили УНИАН в государственные санитарно-эпидемиологической службе Украины, вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована на базе отдыха «Радость», расположенной в с. Озеро, Киверцивского района. Среди заболевших девять взрослых и один ребенок.

Как говорится в сообщении, группа из 20 человек, среди которых граждане Англии, Венгрии и Украины, арендовала места на базе отдыха «Радость» с 02 по 09 июля. Заболело - 4 гражданина Англии, 1 - Венгрии, остальные - украинцы. По состоянию на сегодня, 13 июля, в удовлетворительном состоянии выписаны 5 граждан. Диагноз «инфекционный гастроэнтероколит», этиологический фактор заболевания не установлен.

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«Для бактериологического исследования отобраны только продукты, которые имелись на 11 июля, - масло, яйцо, помидоры. Никакого другого сырья и готовых блюд в лагере не выявлено. Для микробиологического исследования также отобраны смывы на патогенную и условно-патогенную флору, питьевая вода. Исследования продолжаются», - отмечают в Государственной санитарно-эпидемиологической службе Украины.

О факте группового заболевания сообщено головам Волынской облгосадминистрации, Киверцивской райгосадминистрации, местную прокуратуру, Госпродпотребслужбу Киверцивского района.