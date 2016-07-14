В Бердичеве таксист травмировал 2-летнюю девочку, ребенок в реанимации
09:56, 14 июля 2016Новости регионов
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В Бердичеве Житомирской области таксист травмировал 2-летнюю девочку, ребенок в реанимации.
Состояние ребенка - средней тяжести / Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в Бердичевском отделении полиции, авария произошла во дворе многоэтажки.
По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo совершил наезд на 2-летнюю девочку.
После полученных травм ребенок попал в реанимацию городской больницы. Врачи характеризуют ее состояние как средней тяжести, у девочки - черепно-мозговая травма и ушибы тела.
По факту ДТП открыто уголовное производство, ведется расследование.
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