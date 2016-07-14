В Бердичеве таксист травмировал 2-летнюю девочку, ребенок в реанимации

Состояние ребенка - средней тяжести / Фото: УНИАН

Как сообщили УНИАН в Бердичевском отделении полиции, авария произошла во дворе многоэтажки.

По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo совершил наезд на 2-летнюю девочку.

После полученных травм ребенок попал в реанимацию городской больницы. Врачи характеризуют ее состояние как средней тяжести, у девочки - черепно-мозговая травма и ушибы тела.

По факту ДТП открыто уголовное производство, ведется расследование.