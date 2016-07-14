Днепровский горсовет выделил более 7 млн грн на помощь детям и инвалидам

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение единогласно принято 55 депутатами на очередной, ХI сессии городского совета.

По словам городского головы Днепра Бориса Филатова, средства возьмут из дивидендов, полученных от размещения свободных бюджетных ресурсов на депозитном счете.

«Мэрия приняла решение положить на депозит в банке свободные средства с казначейских счетов после проведения тендеров по государственным банковским учреждениям. Мы подписали договор с «Укргазбанком». Разместили на счета значительную сумму - около 1 млрд грн», - пояснил Филатов.

Читайте такжеПорошенко подписал закон о предоставлении бесплатных путевок лицам, сопровождающим военных в санатории

Списки семей, нуждающихся в материальной поддержке, сформировал департамент социальной защиты городского совета Днепра.