Днепровский горсовет выделил более 7 млн грн на помощь детям и инвалидам
Днепровский городской совет дополнительно выделил более 7 млн грн из городского бюджета на помощь домам семейного типа, на поддержку семей, воспитывающих детей под опекой и попечительством, приемных семей, многодетных семей, где есть дети-инвалиды и один из членов семьи - инвалид 1-й группы.
Днепровский горсовет дополнительно выделил более 7 млн грн, в том числе, и семьям, где есть дети-инвалиды / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение единогласно принято 55 депутатами на очередной, ХI сессии городского совета.
По словам городского головы Днепра Бориса Филатова, средства возьмут из дивидендов, полученных от размещения свободных бюджетных ресурсов на депозитном счете.
«Мэрия приняла решение положить на депозит в банке свободные средства с казначейских счетов после проведения тендеров по государственным банковским учреждениям. Мы подписали договор с «Укргазбанком». Разместили на счета значительную сумму - около 1 млрд грн», - пояснил Филатов.
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Списки семей, нуждающихся в материальной поддержке, сформировал департамент социальной защиты городского совета Днепра.