В Донецк через линию разграничения проехали 19 грузовиков с гуманитарной помощью

Через контрольные пункты въезда-выезда «Новотроицкое» и «Зайцево» проследовали 19 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного креста и благотворительного фонда «Человек в беде». Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, грузовики перевозили для жителей Донецка 215 тонн продуктов питания и более 28 тонн гигиенических наборов.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, грузовики перевозили для жителей Донецка 215 тонн продуктов питания и более 28 тонн гигиенических наборов.

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