У госпитализированных с отравлением после крестин диагностировали сальмонеллез

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на утро 13 июля на стационарном лечении в областной инфекционной больнице остаются 7 человек, из них 1 ребенок.

Всего были госпитализированы 24 человека, из них 2 детей, после празднования крестин 4 июля во львовском кафе "Империя".

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Как сообщал УНИАН, по факту массового отравления в кафе "Империя" открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение правил, установленных в целях предупреждения эпидемических и других заразных заболеваний и борьбы с ними, если эти действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний).