Одещина: переселенцам из зоны АТО предлагают переехать из санаториев в соцжилье

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила руководитель Департамента здравоохранения и социальной защиты населения обладминистрации Татьяна Кривая.

По ее словам, в настоящее время для переселенцев подобрано 4 варианта социального жилья. В частности, это два гериатрических дома-интерната (в Одессе и в селе Мирнополье Арцизского района), являющихся собственностью областного совета. В них предложено переехать инвалидам и пожилым людям, всего можно разместить 100 человек.

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В данных учреждениях предусмотрено 4-разовое питание (с возможностью получения диеты), круглосуточное медицинское наблюдение. Стоимость проживания - 75% пенсии, которые автоматически (в случае заключения соответствующего соглашения) будут перечисляться на банковский счет конкретного учреждения.

«Для инвалидов там обеспечены условия гораздо лучше, чем в «Куяльнике» и «Сенетаття», - подчеркнула Кривая.

Третий вариант – объект в селе Струмок Татарбунарского района, где можно расселить матерей с детьми. Это здание, в котором сейчас имеется порядка 20 свободных мест, находится на охраняемой территории, принадлежит благотворительному фонду. Как отметила Кривая, в указанном селе есть амбулатория, школа и детский сад. Проживание бесплатно. Чиновница акцентировала, что место поселения расположено в 30 км от Черного моря и в 17 км от райцентра Татарбунары.

«Это новострой, раньше в нем никто не жил. Обеспечено бытовой техникой и мебелью, даже посудой. В комнатах – кондиционеры, работает столовая… Для детей есть бассейн и спортивная площадка», — сказала она.

Четвертый вариант — 2-этажный комплекс школы-интерната на 120 человек в селе Борщи, в 10 км от города Котовск. Стоимость ежемесячного проживания для взрослых - около 500 грн с человека. Однако при должном наполнении комплекса цена будет уменьшаться. Возле комплекса расположена железнодорожная станция. Имеется прачечная, столовая и пр.

Кривая добавила, что в общественной приемной ОГА начался прием заявок на проживание от переселенцев.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области в санаториях «Куяльник» и «Сенетаття» проживают более 400 переселенцев из зоны АТО. В частности, в «Куяльнике» - порядка 290 инвалидов и членов их семей.

Переселенцы в Одессе неоднократно выходили на акции протеста, требуя предоставить им жилье.