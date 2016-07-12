Львовщина: возросло количество госпитализированных с отравлением работников предприятия

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, по состоянию на 08:00 12 июля в инфекционном отделении Новояворовской районной больницы на стационарном лечении находятся 7 работников предприятия, у которых диагностирована острая кишечная инфекция.

Все пострадавшие почувствовали ухудшение самочувствия после организованного питания на работе во время обеденного перерыва. Пациенты находятся в состоянии средней тяжести. Причина отравления работников предприятия устанавливается.

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Как сообщал УНИАН, 9 июля в инфекционное отделение Новояворовской районной больницы были госпитализированы четверо работников предприятия с симптомами острой кишечной инфекции. Потерпевшие – жители Яворовского района в возрасте 35-51 гг.

По факту отравления открыто уголовное производство по ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений).