На ремонт акушерского отделения роддома № 3 в Киеве выделено 15 млн грн

Из городского бюджета выделено 15 млн грн на капитальный ремонт акушерского отделения Киевского городского роддома № 3, который расположен на ул. В. Кучера, 7, в Святошинском районе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время посещения лечебного учреждения.

Читайте такжеНа здании роддома №5 достроят еще один этаж - для частного медучреждения«В прошлом году, в ноябре, в этом роддоме мы сменили руководство. В первую очередь новый главный врач провел тщательный анализ оказания качественной медицинской помощи в роддоме, материально-технической базы и обеспечения. В ходе проверки было выявлено, что условия пребывания беременных, рожениц и новорожденных детей не соответствуют требованиям действующих нормативных актов, в том числе в части предоставления современной перинатальной помощи и соблюдения противоэпидемических и санитарно-гигиенических требований пребывания пациентов», - сказал Поворозник.

По его словам, учитывая это, было принято решение о модернизации акушерского отделения № 2 и приведении условий пребывания пациентов в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

В результате реконструкции планируется создать новые современные палаты и родильные залы, оснастить их соответствующим оборудованием для обеспечения оказания квалифицированной медицинской помощи, внедрить новые методики диагностики и лечения с использованием инновационных технологий.

Читайте такжеВ Тернополе после капремонта открыт корпус перинатального центра Так, после проведения работ по капитальному ремонту с перепланировкой первого этажа акушерского отделения № 2 в роддоме будут созданы: семейные родильные палаты - 2; индивидуальные родовые палаты - 4; индивидуальные родильные залы - 4; операционный зал - 1; палаты совместного пребывания: 3 палаты на 2 койки; палата интенсивной терапии новорожденных на 3 койки; палата интенсивной терапии для женщин на 3 койки.