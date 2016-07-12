В Днепре ликвидировали нарколабораторию по промышленному производству метамфетамина

Как сообщили УНИАН в пресс-центре управления, во время обыска, проведенного совместно со спецподразделением быстрого реагирования 8 июля, полицейские изъяли 4 л жидкого метамфетамина в колбах, 5 кг красного фосфора, 4 кг кристаллического йода, разнообразное лабораторное оборудование, с помощью которого изготавливался наркотик.

«Мощности нарколаборатории впечатляют. По оперативной информации, еженедельно здесь производилось около 1 кг готовой продукции - примерно на 1 млн грн по ценам «черного» рынка», - говорится в сообщении.

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Общая сумма изъятых наркотиков и прекурсоров составляет около 400 тыс. грн.

Предварительно установлено, что каналы поставки наркотиков из лаборатории были налажены в города Днепропетровской, а также Донецкой и Луганской областей.

Кроме этого, у подпольных наркопроизводителей изъяты автомобили в разобранном состоянии и автомобили без документов.

Двое злоумышленников, причастных к деятельности нарколаборатории, задержаны. Открыто уголовное производство по ст. 307 и 311 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).