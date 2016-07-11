В Житомирской области в реке утонула 2-летняя девочка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении гражданской защиты населения Житомирской облгосадминистрации, 8 июля в селе Рудковка Житомирского района в реке утонула местная жительница 2014 г.р.

По данному факту правоохранителями проводится проверка.

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