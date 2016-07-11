В Житомирской области в реке утонула 2-летняя девочка
14:38, 11 июля 2016Новости регионов
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Всего с начала года на водных объектах Житомирской области погибли 17 человек, из них трое детей.
В селе Рудковка Житомирского района в реке утонула местная жительница 2014 г.р. / Фото: panoramio.com
В Житомирской области в реке утонула 2-летняя девочка.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении гражданской защиты населения Житомирской облгосадминистрации, 8 июля в селе Рудковка Житомирского района в реке утонула местная жительница 2014 г.р.
По данному факту правоохранителями проводится проверка.
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