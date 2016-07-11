На Львовщине в пансионате отравились отдыхающие

Как сообщили УНИАН во Львовском областном центре экстренной медицины и медицины катастроф, 8 июля в 12:30 в инфекционное отделение Сколевской районной больницы была госпитализирована группа отдыхающих из пансионата “Славский”, что в пгт Славское Сколевского района, у которых диагностирована острая кишечная инфекция.

В сообщении отмечается, что отдыхающие пансионата, в котором проживают в целом около 160 человек, из них около 30 детей, 7 июля ели на обед грибную похлебку, на ужин - запеченную в фольге рыбу. После этого у части отдыхающих начали появляться симптомы острой кишечной инфекции.

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По состоянию на 06.00 9 июля госпитализированы 11 человек, из них 8 детей. Пострадавшие - жители Киевской, Донецкой, Николаевской, Черновицкой и Харьковской областей.

Состояние пациентов – средней тяжести. Соответствующими службами организуется проведение эпидемиологического расследования и необходимых обследований. Причина отравления выясняется.

Кроме того, 8 июля во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы трое детей с острой кишечной инфекцией с базы отдыха “Гранд Резорт”, что в селе Басовка Пустомытовского района Львовской области. Всего на этой базе отдыхают 80 детей. Состояние пострадавших – средней тяжести. Причина отравления устанавливается.