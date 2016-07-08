В Одессу на оздоровление прибыли дети из зоны АТО

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, санаторий «Ласточка» принял на оздоровление группу детей из Донецкой области. Санаторий находится в курортном районе Одессы на Даче Ковалевского вблизи побережья Черного моря, где для детей организованы морские купания, солнечные и воздушные ванны.

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«В Одессе за счет средств городского бюджета обеспечивается работа городского детского противотуберкулезного санатория «Ласточка». Сейчас в санатории находятся 23 ребенка в возрасте от 8 до 14 лет из Марьинского района Донецкой области. Дети получают усиленное питание, проходят осмотр врачей и при необходимости получают медикаменты», - сказали в департаменте.

Кроме этого, в санатории «Ласточка» применяются различные методы физиотерапии, массаж, лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, климатотерапия.

В общей сложности, в настоящее время в санатории проходят оздоровление 155 детей в возрасте от 1,5 лет до 14 лет, находившихся в контакте с носителями туберкулеза либо продолжающих профилактическое лечение после стационарного этапа. Санаторий «Ласточка» является единственным детским противотуберкулезным санаторием в Украине, который полностью финансируется за счет средств муниципального бюджета.