В Черниговской области не рекомендуют использовать колодезную воду в районе р.Остер

В Черниговской области Государственная санитарно-эпидемиологическая служба рекомендует жителям сел, расположенных вблизи притока Десны - реки Остер, по возможности избегать использования колодезной воды.

Как сообщили УНИАН в Госсанэпидслужбе Черниговской области, рекомендации сделаны на основании исследований проб воды.

В частности, исследование проведено в районе Нежина и вблизи с. Мрин Носовского района. По результатам исследований качество воды из р. Остер не отвечало требованиям по санитарно-химическим и органолептическим показателям.

Микробиологические показатели были в норме.

В начале июля был проведен отбор воды из р. Остер в контрольной точке мониторинга состояния воды поверхностных водоемов - пгт Козелец, ниже автомобильного моста в направлении г. Остер. По результатам проведенных санитарно-гигиенических исследований вода не отвечала требованиям по содержанию взвешенных веществ.

По результатам микробиологических исследований вода не отвечала требованиям норм, однако патогенных (болезнетворных) микроорганизмов, в том числе бактерий рода сальмонелл, обнаружено не было.

Кроме того, был проведен отбор воды р. Остер вблизи пгт Козелец. По результатам исследований вода не отвечала требованиям норм по органолептическим и санитарно-химическим показателям: по цвету, осадку, мутности, цветности, содержанию взвешенных веществ, содержанию растворенного кислорода, железа.

Микробиологические исследования продолжаются.

По результатам исследований СЭС рекомендовала местным жителям ограничить использование сырой колодезной воды в населенных пунктах, территория которых примыкает к реке, не использовать воду из реки для мытья рук, фруктов, овощей, ягод или посуды.

Также СЭС запретила купаться в реке Остер.

Читайте такжеПревышения вредных веществ в питьевой воде в Киеве не выявили Как сообщал УНИАН, 1-3 июля в реке Остер вблизи с. Гламазды Берлозовского сельского совета Козелецкого района наблюдались случаи гибели рыбы. В Госэкоинспекции в Черниговской области гибель рыбы объяснили естественными процессами, вызванными значительными ливнями с последующим повышением температуры, что вызвало в реке процессы гниения и недостаток кислорода.

По факту гибели рыбы в реке Остер открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 242 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны вод).