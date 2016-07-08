Киев присоединится к проекту USAID по борьбе с туберкулезом

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник во время встречи с руководителем проекта Картлосом Канкадзе, сообщает пресс-служба КГГА.

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«Сегодня Украина занимает третье место в Европе под тяжестью объединенной инфекции ТБ/ВИЧ. Особенно актуальным вопрос туберкулеза стал в связи с конфликтной ситуацией на востоке Украины, массовым перемещением населения с территорий военных действий и увеличением социально-экономической напряженности», - сказал Поворозник.

По его словам, цель проекта USAID - улучшение состояния здоровья украинцев путем усовершенствования качества услуг по диагностике, ведения случая и профилактики туберкулеза, включая случаи устойчивого к противотуберкулезным препаратам и ВИЧ-ассоциированного туберкулеза.

«Сейчас, работая как на национальном, так и на региональном уровне, проект внедряет успешные воспроизводимые модели противодействия туберкулезу в регионах Украины, поддерживаемых USAID, а именно: в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях. Поэтому город Киев тоже приобщится к внедрению этого проекта», - подытожил заместитель председателя КГГА.