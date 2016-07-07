Превышения вредных веществ в питьевой воде в Киеве не выявили

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время доклада о чрезвычайной ситуации на реке Остер заявил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской госадминистрации Роман Ткачук.

«Анализируя ситуацию, можно утверждать, что явление имеет естественное происхождение. После продолжительных дождей произошло повышение уровня воды в реке Остер и подтопление берегов. Вследствие этого в русло реки попало большое количество продуктов эрозии, загнивающих растительных остатков и воды из окружающих болот. Также повлияло значительное повышение температуры воздуха, что привело к снижению содержания кислорода до критических показателей», - рассказал он.

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По словам Ткачука, ухудшение показателей воды вызвало мор рыбы. «Что касается безопасности Киева. С самого начала этого события водоканал и управление экологии проводили постоянный контроль состояния воды, провели контроль воды на Днепровском и Деснянском водозаборах. Никаких превышений содержания химических веществ и изменения качества воды не выявлено. Продолжается контроль состояния воды», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, в Черниговской области 1-3 июля в р. Остер (приток Десны) вблизи с. Гламазды Берлозовского сельского совета Козелецкого района наблюдались случаи гибели рыбы. В Госэкоинспекции в области гибель рыбы объяснили естественными причинами, вызванными значительными ливнями с последующим повышением температуры, повлекшими процессы гниения и недостаток кислорода. По факту гибели рыбы в притоке Десны открыто уголовное производство.