Львовщина: машина врезалась в женскую консультацию, погибла беременная

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления ГСЧС во Львовской области, 7 июля в 05:44 на телефон «101» поступило сообщение, что в городе Золочев по улице Шухевича, 17, легковой автомобиль BYD врезался в здание женской консультации.

В результате ДТП три человека погибли на месте происшествия: водитель и два пассажира, среди которых была беременная женщина.

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Для оказания помощи на место происшествия прибыли спасатели, которые с помощью механизированного инструмента извлекли тела погибших из автомобиля.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.