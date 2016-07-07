Львовщина: машина врезалась в женскую консультацию, погибла беременная
11:50, 07 июля 2016Новости регионов
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В райцентре Золочев Львовской области легковой автомобиль BYD врезался в здание женской консультации, на месте погибли три человека, в том числе беременная женщина.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители / УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления ГСЧС во Львовской области, 7 июля в 05:44 на телефон «101» поступило сообщение, что в городе Золочев по улице Шухевича, 17, легковой автомобиль BYD врезался в здание женской консультации.
В результате ДТП три человека погибли на месте происшествия: водитель и два пассажира, среди которых была беременная женщина.
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Для оказания помощи на место происшествия прибыли спасатели, которые с помощью механизированного инструмента извлекли тела погибших из автомобиля.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
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