В Ровно из-за пожара в стоматологической поликлинике эвакуировали пациентов
10:18, 07 июля 2016Новости регионов
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В Ривне из-за пожара в областной стоматологической поликлинике на улице Почтовой в центре города, который произошел 6 июля вечером, была проведена эвакуация пациентов.
Во время пожара была проведена эвакуация из помещения 55-х пациентов / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области, для тушения пожара было задействовано 6 пожарных автоцистерн, а также 24 спасателя.
Во время пожара была проведена эвакуация из помещения 55 пациентов. Никто из людей не пострадал.
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Огонь уничтожил медицинское оборудование, мебель, хозяйственный инвентарь и отделку помещения зуботехнической лаборатории-паяльной на втором этаже.
Причина и ущерб от пожара устанавливаются.
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