В Ровно из-за пожара в стоматологической поликлинике эвакуировали пациентов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области, для тушения пожара было задействовано 6 пожарных автоцистерн, а также 24 спасателя.

Во время пожара была проведена эвакуация из помещения 55 пациентов. Никто из людей не пострадал.

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Огонь уничтожил медицинское оборудование, мебель, хозяйственный инвентарь и отделку помещения зуботехнической лаборатории-паяльной на втором этаже.

Причина и ущерб от пожара устанавливаются.