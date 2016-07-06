Четверть жителей Донецкой области ощущают нехватку медикаментов – исследование

Четверть жителей Донецкой области ощущают нехватку медикаментов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорилось в ходе презентации «Исследований социального самочувствия и потребностей населения Донецкой области», инициированного Гуманитарным штабом Рината Ахметова.

«Хотя и ситуация с лекарствами, продуктами питания и бытовыми товарами в Донецкой области по сравнению, например, с сентябрем улучшилась, тем не менее, четверть жителей Донецкой области ощущают нехватку медикаментов, каждый пятый – продуктов питания, а 13% испытывает дефицит основных непродовольственных товаров», - отметил генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

По его словам, больше всего не хватает лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, препаратов нормализующих артериальное давление.

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Исследование было проведено по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова с 29 мая по 12 июня 2016 года. В проекте оценивались потребности в гуманитарной помощи жителей Донецкой области. Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии (КМИС) методом телефонного интервью с помощью компьютера (CATI). Опрос проводился как по стационарным, так и по мобильным телефонам.

Величина выборки: 2110 респондентов в возрасте старше 18 лет из 100 населенных пунктов (городских и сельских) Донецкой области, как на подконтрольной, так и не неподконтрольной территории.

Читайте такжеШтаб Ахметова запускает программу отдыха "Мирное лето – детям Донбасса – 2016"Сравнение ситуации в Донецкой области с данными по Украине базируется на данных всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного КМИС в мае 2016 года методом личного интервью по месту жительства. В презентации также использованы данные телефонного опроса, проведенного КМИС в Донецкой области в сентябре 2014 года по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова.