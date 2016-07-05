В Одессе проверяют родство женщины, называющей себя матерью избитого ребенка

В Одессе полиция проверяет родство женщины, называющей себя матерью малолетнего избитого ребенка, оставленного в детдоме 16 июня.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сотрудниками Киевского отдела полиции установлена личность женщины, утверждающей, что является мамой мальчика. Это - 23-летняя жительница Житомирской области. Она рассказала, что ребенка зовут Артем, ему 2 года и 4 месяца, а родился он якобы в Николаеве.

«По словам женщины, в последнее время она и сын якобы проживали в семье сожителя женщины в Одесской области. После конфликта с этим мужчиной она ушла из дома и, якобы оставшись без средств к существованию, «на время» отдала ребенка в детский дом, предполагая, что без каких-либо трудностей вернет его обратно», - сказали в главке.

В полиции отметили, что после получения и проверки документов, подтверждающих личность и родство ребенка с женщиной, которая заявила на него права, соответствующими службами будет приниматься решение о месте пребывания мальчика.

Как уточнили УНИАН в Киевском отделе полиции, в настоящее время проводятся соответствующие следственные действия, в частности, по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

По словам директора Дома ребенка №1, в котором сейчас находится мальчик, Валентины Карташовой, вышеназванная женщина пришла в данное учреждение и требовала, чтобы ей отдали мальчика.

Читайте такжеВ Одессе нашли 3-летнего ребёнка, которого длительное время истязали«Она назвала дату рождения ребенка, согласно которой ему два года. На самом деле, по данным экспертной оценки, вынесенной в пятницу, мальчику – 3-3,5 года», - сказала директор учреждения. Когда женщина пришла в детдом с требованием вернуть ребенка, ее заперли в кабинете и вызвали полицию.

Как подчеркнула Карташова, установление родства происходит исключительно через медицинскую экспертизу. «Ребенок может быть передан только по решению суда…», - акцентировала директор детдома.

Как сообщал УНИАН, 16 июня две неизвестные женщины в Одессе оставили без каких-либо объяснений в детдоме малолетнего мальчика, на теле которого были следы побоев.