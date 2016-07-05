Львовщина: мужчину госпитализировали в реанимацию после укуса змеи
09:51, 05 июля 2016Новости регионов
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Во Львовской области мужчина в результате укуса змеи госпитализирован в реанимацию.
Пациент в среднем состоянии тяжести / Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 4 июля в реанимационное отделение Самборской районной больницы был госпитализирован 40-летний местный житель. Его во время работ в поле в правую стопу укусила змея.
Состояние пострадавшего медики оценивают как средней тяжести.
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