Львовщина: мужчину госпитализировали в реанимацию после укуса змеи

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 4 июля в реанимационное отделение Самборской районной больницы был госпитализирован 40-летний местный житель. Его во время работ в поле в правую стопу укусила змея.

Состояние пострадавшего медики оценивают как средней тяжести.