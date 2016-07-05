Украина готова забрать из оккупированной Луганщины тяжелобольных детей
Об этом сообщила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.
Украина готова эвакуировать из временно оккупированной части Луганской области интернаты для тяжелобольных лежачих детей.
Об этом сообщила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
Читайте такжеУкраина требует у России предоставить информацию о незаконно вывезенных из Донбасса детях«Мы готовы эвакуировать детские дома для тяжелобольных, лежачих детей из Луганской области, привлечь к этой работе Международный Красный Крест, было бы только согласие другой стороны», - заявила она.
Читайте такжеШтаб Ахметова проводит реабилитацию раненых детей Донбасса. Как подать заявку?«Договорились (во время заседания гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы сегодня в Минске – УНИАН), что проблематика защиты прав ребенка будет подниматься на одной из ближайших встреч гуманитарной группы, чтобы выйти на решение, а не только в очередной раз озвучивать обеспокоенность», - отметила Геращенко