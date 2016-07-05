Украина готова забрать из оккупированной Луганщины тяжелобольных детей

Украина готова эвакуировать из временно оккупированной части Луганской области интернаты для тяжелобольных лежачих детей.

Об этом сообщила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Читайте такжеУкраина требует у России предоставить информацию о незаконно вывезенных из Донбасса детях«Мы готовы эвакуировать детские дома для тяжелобольных, лежачих детей из Луганской области, привлечь к этой работе Международный Красный Крест, было бы только согласие другой стороны», - заявила она.

Читайте такжеШтаб Ахметова проводит реабилитацию раненых детей Донбасса. Как подать заявку?«Договорились (во время заседания гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы сегодня в Минске – УНИАН), что проблематика защиты прав ребенка будет подниматься на одной из ближайших встреч гуманитарной группы, чтобы выйти на решение, а не только в очередной раз озвучивать обеспокоенность», - отметила Геращенко