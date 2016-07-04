На Львовщине во время тренировки умер 15-летний спортсмен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления Национальной полиции во Львовской области, в Буское отделение полиции 2 июля от медиков районной больницы поступило сообщение, что во время оказания медицинской помощи скончался 15-летний житель города Киев, который находился в городе Буск в составе одной из спортивных команд, которая готовилась к выезду за границу для участия в международных соревнованиях.

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Правоохранители установили, что 2 июня, около 07:00, во время тренировки на территории Буского спорткомплекса, подросток пожаловался на переутомление и внезапно потерял сознание. Его доставили в больницу, где во время оказания медицинской помощи несовершеннолетний скончался, не приходя в сознание.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (убийство).

Назначен ряд экспертиз, проводятся мероприятия по установлению причин смерти подростка-спортсмена.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, подросток был членом юношеской сборной Украины по настольному теннису, участники которой находятся на тренировках в городе Буск, а в дальнейшем команда следует в Хорватию для участия в чемпионате Европы.